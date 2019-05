【KTSF 黃恩光報導】

灣區的租金越來越貴,舊金山租金貴人所共知,至於中半島地區,哪個城市的租金最貴呢?

RENTCafe網站發布的全國公寓租金報告顯示,全國租金最貴的城市是紐約曼克頓,一個公寓單位的平均租金高達4,100多元,舊金山排第二,平均租金超過3,600元,第三是波士頓,San Mateo市全國排第四,平均租金達到3,229元。

報告指出,今年3月,全國平均租金為1,430元,較去年同期增加3%。

全國十大最貴租的城市之中,灣區城市佔了一半,南灣Sunnyvale、Santa Clara市和東灣奧克蘭(屋崙)都榜上有名。

