近百示威者聚集舊金山市府 反對中央地鐵華埠站以白蘭命名

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）聯同多個華埠組織，第二次促請將中央地鐵華埠站改名做”白蘭華埠站”，週一有近百人在市府前集會反對。

近百名華裔市民手持標語，佔據市府門前的樓梯，他們反對中央地鐵華埠站用白蘭的名來命名，亦正收集簽名，反對佩斯金決議案。

示威者唐女士（Maggie Tang）說：”2005年時，白蘭用了30萬買了個價值58萬的可負擔房屋，是她利用她工作之便，其他人為什麼不能，只有她可以買，已是違反舊金山利益衝突的條例，這個人的道德品質，你說怎麼可以用她的名來命名。”

唐女士所講的事件，聯邦調查局（FBI）數年前已經展開調查，不過最終因為沒有證據而結案。

示威者亦指稱白蘭是中領館的代理人，但當被問及有什麼證據可以證明時，示威者只回應說，中領館不能做的事，就找她做。

當被問到代表什麼團體來集會，示威者表示，他們有些舊金山居民，有些是華埠居民，亦有些是法輪功的人，但全部都是自發性出席。

不過亦有華埠商戶解釋，只是希望簡單叫”華埠車站”。

華埠珠寶店店主張三貴（Sam Chang）說：”華埠是一個百多年歷史的地方，白蘭只是在這短時間，說不一定她對華埠有功勞，但華埠現在都板街沒落，我們必須要振興它，好不容易這個地鐵站要開了，那還加一個白蘭的名字在上面，人家以為這個是白蘭的華埠，不是真正的華埠。”

佩斯金提出的決議案，促請交通局將車站改做”白蘭華埠站”，大力支持議案的中華總商會表示，白蘭對社區貢獻良多，除了為東華醫院籌款，亦一手爭取興建中央地鐵，將車站命名為”白蘭華埠站”絕對合理。

中華總商會會長區國雄（Eddie Au）說：”因為白蘭女士一向在華埠貢獻是十分之大，有部分人，好像法輪功是在造謠，其實他們是報復式，因為我們不肯給他們參加新年大巡遊，（記者：為什麼當年不讓他們參加）他們在派傳單，違反我們的規則。”

佩斯金回應查詢時指，白蘭所做的事，不一定受到所有人認同，但都是為亞裔華裔社區著想，現時市府之所以有華裔的聲音，都是她不斷爭取得來，因此，白蘭絕對有資格以這個方式被紀念。

決議案得到最少5名市參事的聯署支持，而週一的示威並沒有影響佩斯金繼續推進”華埠白蘭站”的決定。

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