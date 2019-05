近百示威者聚集舊金山市府 反對中央地鐵華埠站以白蘭命名

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)聯同多個華埠組織,第二次促請將中央地鐵華埠站改名做”白蘭華埠站”,週一有近百人在市府前集會反對。

近百名華裔市民手持標語,佔據市府門前的樓梯,他們反對中央地鐵華埠站用白蘭的名來命名,亦正收集簽名,反對佩斯金決議案。

示威者唐女士(Maggie Tang)說:”2005年時,白蘭用了30萬買了個價值58萬的可負擔房屋,是她利用她工作之便,其他人為什麼不能,只有她可以買,已是違反舊金山利益衝突的條例,這個人的道德品質,你說怎麼可以用她的名來命名。”

唐女士所講的事件,聯邦調查局(FBI)數年前已經展開調查,不過最終因為沒有證據而結案。

示威者亦指稱白蘭是中領館的代理人,但當被問及有什麼證據可以證明時,示威者只回應說,中領館不能做的事,就找她做。

當被問到代表什麼團體來集會,示威者表示,他們有些舊金山居民,有些是華埠居民,亦有些是法輪功的人,但全部都是自發性出席。

不過亦有華埠商戶解釋,只是希望簡單叫”華埠車站”。

華埠珠寶店店主張三貴(Sam Chang)說:”華埠是一個百多年歷史的地方,白蘭只是在這短時間,說不一定她對華埠有功勞,但華埠現在都板街沒落,我們必須要振興它,好不容易這個地鐵站要開了,那還加一個白蘭的名字在上面,人家以為這個是白蘭的華埠,不是真正的華埠。”

佩斯金提出的決議案,促請交通局將車站改做”白蘭華埠站”,大力支持議案的中華總商會表示,白蘭對社區貢獻良多,除了為東華醫院籌款,亦一手爭取興建中央地鐵,將車站命名為”白蘭華埠站”絕對合理。

中華總商會會長區國雄(Eddie Au)說:”因為白蘭女士一向在華埠貢獻是十分之大,有部分人,好像法輪功是在造謠,其實他們是報復式,因為我們不肯給他們參加新年大巡遊,(記者:為什麼當年不讓他們參加)他們在派傳單,違反我們的規則。”

佩斯金回應查詢時指,白蘭所做的事,不一定受到所有人認同,但都是為亞裔華裔社區著想,現時市府之所以有華裔的聲音,都是她不斷爭取得來,因此,白蘭絕對有資格以這個方式被紀念。

決議案得到最少5名市參事的聯署支持,而週一的示威並沒有影響佩斯金繼續推進”華埠白蘭站”的決定。

