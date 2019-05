財政部長稱不會向眾議院交出特朗普報稅表

【KTSF】

聯邦財政部長姆欽週一去信眾議院賦稅委員會,表示特朗普政府將不會向民主黨操控的眾議院,交出特朗普總統的報稅表。

姆欽在信中稱,賦稅委員會並沒有提出”合理的立法理由”,去審閱特朗普的報稅表,而有關規定是由聯邦最高法院定明。

姆欽說,他是基於司法部的意見作出這項決定,他認為財政部並沒有權力公開所索閱的報稅表或報稅表資料,他說司法部稍後將會詳細交待當中的法律理據。

財政部長這項決定,有可能迫使民主黨人向國稅局發出傳票,要求國稅局交出特朗普的報稅表,或就事件提出訴訟。

特朗普私下曾透露,他無意交出報稅表。

特朗普是自水門案以來,首位拒絕公開報稅表的總統。

另外,眾議院司法委員會則定於週三表決,司法部長巴爾沒有在限期前,向國會交出未經刪節的通俄案調查報告,是否藐視國會。

