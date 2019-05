奧克蘭出現”夜行俠” 收捐款後即出動修補道路坑洞

【KTSF 蔡璐陽報導】

在東灣奧克蘭(屋崙)有”夜行俠” 修復地面的坑坑洞洞,兩名男子在Go Fund Me網站上註冊了頁面,只要50元的捐款,他們就會修復你家附近的地面坑洼。

這兩名男子不願意媒體曝光他們的樣貌和身份,只稱自己為”Pothole Vigilantes”(“路面修復工團”),他們通常在夜間出動,去修復東灣一些城市的路面坑洞。

他們會去Vallejo一個叫做Easy Street Asphalt的地方買瀝青,去修補奧克蘭路面的坑洞。

起初他們只是修復自己家附近的路面,現在他們的秘密修復業務已經開始擴展,民眾只需要在Go Fund Me網站上找到他們的頁面,上傳你想要修復路面的照片和信息,並給他們50元的捐款,”路面修復工團”就會幫你把路面修理平整。

在奧克蘭許多民眾都對坑坑洼洼的道路表示不滿。

居民Cody Kretizer說:”這些坑洼很深很深,有些竟然有半英尺那麼深。”

居民Judy Matluck亦說,穿著高跟鞋根本不能在街上行走。”

有些民眾認為,人們不應該自發修復路面,當局應該對此有所作為。

本地5號電視台曾幾次去奧克蘭公共工程部,詢問”路面修復工團”的信息,但是都沒有得到回應,而”路面修復工團”則表示,他們不會停止這項工作。

