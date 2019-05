【KTSF】

中半島Millbrae市週日傍晚 有人向兩個未成年少女露體。

案發地點是Mosswood Lane 800號路段,警方表示,兩名少女在街上步行時,一名非洲裔男子在對面街停車,然後下車向少女露體。

事後匪徒還開車U turn調頭,想靠近兩個少女。

警方表示,事主立即跑到附近的住宅,向一個成年人求救,這時候匪徒就開車逃走。

警方讚揚兩名少女做得對,並呼籲家長與子女談論,遇到這樣的情況應該如何應對。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。