【i-CABLE】

特朗普總統前私人律師科恩因為違反選舉財務法等多項罪名,去年年底被判監3年,週一開始服刑,他在離開紐約的寓所時表示,還有更多秘密未公開。

52歲的科恩承認,在2016年總統選舉前支付”掩口費”給兩名聲稱與特朗普有婚外情的女子,並向國會就特朗普集團在俄羅斯莫斯科的地產項目作虛假陳述,但因為要出席國會聽證會,獲准押後服刑日期。

