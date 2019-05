【KTSF】

科技公司Google年度開發者大會Google I/O週二揭幕,並公佈全新Pixel系列的手機,售價由399起。

最新的系列名為Pixel 3A和3A XL,屬於Pixel 3系列的低價版本,與Pixel 3不同的是,機身使用了塑料,但配備Pixel 3一樣的Sony攝像頭,不過新系列就沒有啟用Pixel Visual Core影像處理器。

3A和3A XL屏幕尺寸分別為5.6和6英吋,內存都是64 GB,Google也承諾在新手機上,確保3年的Android操作系統的安全更新。

Pixel 3A售價399元,3A XL則為469元。

