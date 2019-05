鬼船貨倉大火案續審 死者家屬出庭作證

【KTSF 梁秋玉報導】

2016年造成36人死亡的東灣奧克蘭(屋崙)貨倉大火案,週一有證人出庭作證,包括死者的家人。

週一出庭作證的包括死者Nicole Siegrist的母親Carol Cidrik,當檢察官在庭上展示一張29歲的Nicole照片時,Cidrik立即留下眼淚,並確認2016年12月2日發生貨倉大火那晚,她收到女兒發給她的一條短信,說”我現在就要死了”。

被告Derick Almena的辯護律師Tony Serra卻不以為然,認為檢控官讓死者母親第一個出庭作證是為博取同情。

Serra說:”他們想讓她博取人同情其傷痛,可以說是想利用情緒影響案件。”

第二名作證的是27歲的Nicolas Bouchard,Bouchard 於2013年11月與Almena一起簽約,合租Ghost Ship貨倉。

Bouchard說,原本貨倉是用來作藝術畫廊,支持藝術及音樂家,但沒想到幾天內,大家都把休旅車開進貨倉,並在裡面居住,兩、三個星期後,Almena在未經貨倉業主Chor Ng的允許下,打算改變貨倉內部結構,Bouchard於是決定退出租約,並與其他人一起建議Almena安裝防火的灑水裝置,但Almena卻置之不理。

Almena與另一名被告Max Harris都面臨36項過失殺人罪,預計審訊會持續數天。

