喬州通過收緊墮胎法 婦女懷孕6週以上禁墮胎

【KTSF 江良慧報導】

備受爭議的其中一項反墮胎議案，週二在喬治亞州正式成爲法律，這項所謂的心跳法案，禁止懷孕6個星期以上的婦女墮胎，包括多個民權組織的反對人士已經表明會告上法庭。

喬治亞州州長簽署全國最嚴格的其中一項墮胎法例，有人快活有人愁。

喬治亞州共和黨州長Brian Kemp說：”喬州是珍惜生命的州份，我們保護無辜，支持弱勢群體，我們站起來為那些不能為自己説話的人説話。”

又被稱爲心跳草案的生命法案，禁止醫生探測到胎兒心跳後的大部分墮胎手術。

喬治亞州的婦女現時可以在懷孕20個星期或者5個月内墮胎，但從明年元旦起，一旦醫生探測到胎兒心跳，也就是差不多從懷孕起6個星期就不可以墮胎，但很多人當時根本不知道已經懷孕。

喬治亞州是今年通過這類法案的第4個州，還有11個其它州份有類似法律，不過法庭已經介入，制止肯塔基州法案生效，以及裁定北達科他和艾奧瓦的議案違憲，反對人士希望法庭會定奪喬治亞州這法例。

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