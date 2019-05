喬州通過收緊墮胎法 婦女懷孕6週以上禁墮胎

【KTSF 江良慧報導】

備受爭議的其中一項反墮胎議案,週二在喬治亞州正式成爲法律,這項所謂的心跳法案,禁止懷孕6個星期以上的婦女墮胎,包括多個民權組織的反對人士已經表明會告上法庭。

喬治亞州州長簽署全國最嚴格的其中一項墮胎法例,有人快活有人愁。

喬治亞州共和黨州長Brian Kemp說:”喬州是珍惜生命的州份,我們保護無辜,支持弱勢群體,我們站起來為那些不能為自己説話的人説話。”

又被稱爲心跳草案的生命法案,禁止醫生探測到胎兒心跳後的大部分墮胎手術。

喬治亞州的婦女現時可以在懷孕20個星期或者5個月内墮胎,但從明年元旦起,一旦醫生探測到胎兒心跳,也就是差不多從懷孕起6個星期就不可以墮胎,但很多人當時根本不知道已經懷孕。

喬治亞州是今年通過這類法案的第4個州,還有11個其它州份有類似法律,不過法庭已經介入,制止肯塔基州法案生效,以及裁定北達科他和艾奧瓦的議案違憲,反對人士希望法庭會定奪喬治亞州這法例。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。