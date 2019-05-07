特朗普威脅要向中國貨加關稅 華爾街股市續拋售

【KTSF 張麗月報導】

中美貿易談判前景不明朗，令投資者不安，拖累華爾街股市繼續出現拋售，主要指數週二再跌多近2%。

由於市場憂慮提高關稅，美股週二繼續跌，跌幅比週一更大，到收市時跌幅才收窄，主要指數的跌幅分別有近2%，道瓊斯一度大跌648點，收市跌了473點，Nasdaq跌了159點，跌破8,000點關口。

面對特朗普總統宣布向中國貨加徵關稅，中國商務部公布，副總理劉鶴週四及週五應美國貿易代表萊特希澤及財長Steven Mnuchin邀請訪美，進行新一輪經貿磋商，雖然維持行程，但比原定押後了一日。

特朗普政府表示，會在週五凌晨零時零一分，將2,000億美元中國貨的關稅，由10%加至25%，彭博就引述知情人士稱，中國會在新稅率生效一分鐘後，向美國貨徵收報復關稅，但報道沒有提及徵收的稅率及牽涉多少美國貨，中國外交部指，中方有誠意繼續談判。

美方對談判態度突然轉向，但美方指轉變的其實是中方，近期有份出席美中貿易談判的四大財金官員，包括貿易代表萊特希澤和財長Mnuchin星期一見傳媒，萊特希澤指責中方在上星期的談判背棄先前的承諾，可能導致協議文本出現實質變化，美國不能接受。

Mnuchin也表示，協議90% 內容原本已確定，但中國想重新談判，美方拒絕，但他指如果談判重回軌道，美國會考慮撤回加稅決定。

兩人沒透露中國收回甚麼承諾，路透社引述消息人士稱，中方尋求透過行政和監管行動來調整政策，而非之前同意的修改中國法律，破壞了協議核心，令美方難以核實中國執行的情況。

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