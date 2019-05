特朗普威脅要向中國貨加關稅 華爾街股市續拋售

【KTSF 張麗月報導】

中美貿易談判前景不明朗,令投資者不安,拖累華爾街股市繼續出現拋售,主要指數週二再跌多近2%。

由於市場憂慮提高關稅,美股週二繼續跌,跌幅比週一更大,到收市時跌幅才收窄,主要指數的跌幅分別有近2%,道瓊斯一度大跌648點,收市跌了473點,Nasdaq跌了159點,跌破8,000點關口。

面對特朗普總統宣布向中國貨加徵關稅,中國商務部公布,副總理劉鶴週四及週五應美國貿易代表萊特希澤及財長Steven Mnuchin邀請訪美,進行新一輪經貿磋商,雖然維持行程,但比原定押後了一日。

特朗普政府表示,會在週五凌晨零時零一分,將2,000億美元中國貨的關稅,由10%加至25%,彭博就引述知情人士稱,中國會在新稅率生效一分鐘後,向美國貨徵收報復關稅,但報道沒有提及徵收的稅率及牽涉多少美國貨,中國外交部指,中方有誠意繼續談判。

美方對談判態度突然轉向,但美方指轉變的其實是中方,近期有份出席美中貿易談判的四大財金官員,包括貿易代表萊特希澤和財長Mnuchin星期一見傳媒,萊特希澤指責中方在上星期的談判背棄先前的承諾,可能導致協議文本出現實質變化,美國不能接受。

Mnuchin也表示,協議90% 內容原本已確定,但中國想重新談判,美方拒絕,但他指如果談判重回軌道,美國會考慮撤回加稅決定。

兩人沒透露中國收回甚麼承諾,路透社引述消息人士稱,中方尋求透過行政和監管行動來調整政策,而非之前同意的修改中國法律,破壞了協議核心,令美方難以核實中國執行的情況。

