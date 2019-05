亞太裔組織及官員譴責Alameda縣消防局農曆新年賀卡辱華（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣大批亞太裔社區組織領袖以及多個民選官員,週一出面齊聲譴責涉嫌辱華的阿拉米達縣消防局賀年卡片事件,強調當地社區決不容忍歧視,也要求阿拉米達縣消防局從制度上做出檢討和改變,而消防局方面向本台回應指,非常嚴肅看待事件,並且已經展開調查,暫時不會發表評論。

這就是近日引發高度爭議的阿拉米達縣消防局今年的賀年卡片,照片上有消防員做出古裝打扮,並做出搞笑動作。

華裔社區領袖陳錫澎週一號召大批亞太裔社區組織和僑界領袖,共同在奧克蘭華埠亞洲文化中心召開記者會,譴責事件,表示感到嚴重被冒犯。

陳錫澎說:”亞太裔社區對這張歧視冒犯的賀年卡感到生氣,這是由阿拉米達縣消防局的一群消防員製作,在這張卡片上他們選擇讓消防員穿上亞洲傳統服裝和竹帽來侮辱亞裔,展現出我們族裔的刻板形象,我們深感震驚。”

還有社區領袖想起過去遭到歧視的經驗,忍不住感傷落淚。

Asian Pacific American Democratic Caucus成員陳月眉說:”這張有種族歧視的小卡片,讓我又想起我6歲時的遭遇,那是我最初記得被人羞辱,被人稱為”中國佬”,我才理解我們都遭受了創傷後壓力症候群PTSD,每次只要有一點點類似的描述,就會讓我們傷心。”

阿拉米達縣消防局證實,這張卡片是由該局位於San Lorenzo的第22號消防站製作,並發送到不同的消防站。

陳錫澎指出,當局曾試圖阻止其發送出去,但為時已晚,但不清楚有多少人收到。

週一出席記者會的多個東灣多個城市的民選官員對事件表示震驚,強調絕不容忍。

奧克蘭市議員Nikki Fortunato Bas說:”種族主義和歧視在奧克蘭絕無容身之處,在阿拉米達縣和其他地方皆然。”

奧克蘭市議員Sheng Thao亦說:”這並是我們灣區人的好形象,我知道也不能反應,我們阿拉米達縣的人,我們是多元的,我們是開放的,我們歡迎所有人。”

San Leandro市議員Benny Lee說:”重要的是必須改正這些行為,聚焦在雇用的程序,這一點其他同僚已經提到,公平就業機會委員會的程序已經很好,但仍不足,我們要檢討雇用規定,從申請程序就注意,這也是州的立法機構要做的。”

與會者要求局方做出制度性的改變,並加強對消防員進行多元化議題的訓練。

面對各界指責,阿拉米達縣消防局以書面回應本台詢問,表示該局嚴肅看待事件,並認為事件與該局的價值不一致,也不符合局方要求雇員必須展現對社區的尊重,目前已經將事件列為人事案調查,暫時沒有進一步評論。

