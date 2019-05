【i-CABLE】

美國突然向中國貨品加徵關稅至25%,有在中國內地開設玩具廠的港商指,情況令他們措手不及,根本無利可圖。香港有商會就擔心,若然落實將影響全球經濟前景。

從事玩具生產的趙志雄,在中國內地設廠多年,差不多70%的產品都出口美國。中美貿易糾紛持續,加上近年內地經營成本上升,趙志雄指,部分內地工廠已經倒閉。

部分行業,好像紡織業,廠房一早遷離中國,產品本來亦不被納入美國徵稅範圍,但業界都擔心,特朗普最新將行動升級,會拖累整個市場。

有線新聞接觸過中國內地的廠商,基本上都不願意接受訪問,他們說不太看好中美貿易談判能談得攏,現時只能見步行步。

