南加Irvine加大有研究生患麻疹 近期沒出境

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位於南加州的Irvine加大日前也傳出麻疹病例，患者是一名研究生，最近沒有出境紀錄。

南加州的麻疹病例急速上升，目前確診的個案最少有42宗。

洛杉磯縣有8個病例，最新一宗包括一名居住在Long Beach的Irvine加大研究生。

據悉這名學生近期沒有出國紀錄，上週患病期間曾在校園內多棟建築出入，也曾到Fullerton市。

上週四晚上，患者去了位於Long Beach的AMC Marina Pacific戲院及當地的Broadway洗車行。

在南加州橙縣亦有兩個麻疹病例，其中一個是還不到一歲的嬰兒，由於年紀太小，還不能接種疫苗，他亦沒有出國紀錄，這名嬰兒目前在橙縣的兒童醫院接受治療。

有醫生指出，以南加州目前麻疹病例的情況，將會出現更多人受感染，建議民眾向自己的父母確認是否曾患過麻疹，以及是否接受疫苗。

在不能確定的情況下，可以到醫院進行血液測試，無論身體是否對麻疹免疫，都可以再次接種疫苗，以預防感染。

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