南加Irvine加大有研究生患麻疹 近期沒出境

位於南加州的Irvine加大日前也傳出麻疹病例,患者是一名研究生,最近沒有出境紀錄。

南加州的麻疹病例急速上升,目前確診的個案最少有42宗。

洛杉磯縣有8個病例,最新一宗包括一名居住在Long Beach的Irvine加大研究生。

據悉這名學生近期沒有出國紀錄,上週患病期間曾在校園內多棟建築出入,也曾到Fullerton市。

上週四晚上,患者去了位於Long Beach的AMC Marina Pacific戲院及當地的Broadway洗車行。

在南加州橙縣亦有兩個麻疹病例,其中一個是還不到一歲的嬰兒,由於年紀太小,還不能接種疫苗,他亦沒有出國紀錄,這名嬰兒目前在橙縣的兒童醫院接受治療。

有醫生指出,以南加州目前麻疹病例的情況,將會出現更多人受感染,建議民眾向自己的父母確認是否曾患過麻疹,以及是否接受疫苗。

在不能確定的情況下,可以到醫院進行血液測試,無論身體是否對麻疹免疫,都可以再次接種疫苗,以預防感染。

