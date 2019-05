【KTSF】

Tyson食品公司宣布召回超過1,200萬磅的雞肉條(chicken strips)產品,因為產品裏可能含金屬碎片。

Tyson公司召回的雞肉條產品,已經運到全國各地出售,包括冷凍及熟食產品。

聯邦農業部指,Tyson公司首先在3月份召回69,000磅雞肉條產品,現在則將召回的產品擴大到從去年10月1日到今年3月8日生產的雞肉條。

召回產品包裝上顯示的Use by食用期限範圍,從2019年10月1號到2020年3月7號不等。

當局呼籲購買了被召回產品的消費者,應該要丟掉被召回產品,或者向零售商退貨。

