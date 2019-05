特朗普指磋商進展慢 週五起對中國加徵關稅

【i-CABLE】

中美貿易談判出現變數,特朗普總統指磋商進展太慢,宣布週五會調高2,000億美元中國貨關稅至25%。在北京,中國外交部指,正了解情況,又確認中方團隊正準備到美國磋商,但無回答何時出發,及是否仍然由副總理劉鶴率團。

副總理劉鶴計劃週三率團到華盛頓,與美國官員舉行最新一輪貿易磋商,外界原本預期談判已進入尾聲,會在這輪磋商後達成貿易協議。

不過,特朗普週日突然在社交網站宣布,週五開始,美國會對目前2,000億美元中國進口貨加徵關稅,稅率由目前的一成增至二成五,另外,現時無徵稅的3,250億美元中國貨,短期內亦會徵收二成五關稅。

特朗普表示,中美貿易協議仍在磋商中,但進展太慢,因為中國試圖重新談判拖慢了進度,但美國拒絕推倒重來。

特朗普又說目前關稅主要由中國承擔,對美國產品成本影響不大。

去年底特朗普與國家主席習近平會面後,曾經兩度延遲對中國貨加徵進口稅。

白宮首席經濟顧問庫德洛表示,特朗普這次向中國加徵關稅,是要警告中國,若貿易談判無進展,美國不會永遠延後加關稅。有消息指,特朗普是要警告中方在談判期間,不可再向美國開空頭支票。

在北京,中國外交部說中方仍然希望與美國相向而行,爭取達成互利雙贏的貿易協議,但無正面回應劉鶴是否會如期到華盛頓磋商,只是說中方貿易團隊正在準備到美國。

《華爾街日報》引述消息人士指,中方官員對特朗普宣布即將加徵中國進口貨關稅感到驚訝,中方認為不應該在威脅下繼續貿易談判。

據報有中方官員透露,目前談判氣氛轉了,要從新評估形勢。消息又指,中方認為是否繼續磋商,若繼續又會如何磋商,取決於美國態度。

