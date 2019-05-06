特朗普揚言向中國貨調高關稅 拖累全球股市震盪

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易談判的形勢出現大逆轉，拖累全球股市震盪，華爾街股市週一的走勢也反覆偏軟。

美中貿易談判的氣氛，上星期都表現得審慎樂觀，但到了週末，特朗普總統發出兩個推文，揚言要將現時2,000億美元入口中國貨品徵收的10%關稅，在本週五提高到25%，另外還有3,250億美元還未徵稅的中國貨品，也將於短期內抽稅25%。

即是說，如果特朗普真的實行，將來所有入口中國貨品都會徵稅25%，消息傳出之後，直接衝擊全球股市，歐洲和亞洲股市率先大跌，美股也難幸免，道瓊斯週一一度急挫471點，Nasdaq也一度下跌182點。

其後有消息傳出說，中國談判代表團可能會按原定計劃，在本星期前來華府，與美方代表團繼續談判，令投資者覺得，兩國的貿易紛爭有可能化解，隨即令股市的跌幅收窄，到收市時，主要指數都微跌。

有投資策略專家表示，貿易戰升級不利美國企業，損害美國的消費者、工人和農民以及股市，對於競選連任的特朗普來說沒有好處，因此他認為，特朗普有需要與中國達成貿易協議。

但他指出，特朗普再次使用這種威脅，來迫中方讓步的手法存在風險，會破壞雙方的談判。

也有專家指出，特朗普這種威嚇手段，令到任何準備簽署的協議變得更加不穩定和脆弱，也令兩國元首簽署協議的機會變得更加不大可能。

也有專家認為，不要以為特朗普為了尋求連任，而不會加徵更多的關稅，投資者應該作最壞的盤算，不應貿然入市搏反彈。

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