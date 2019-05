特朗普揚言向中國貨調高關稅 拖累全球股市震盪

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易談判的形勢出現大逆轉,拖累全球股市震盪,華爾街股市週一的走勢也反覆偏軟。

美中貿易談判的氣氛,上星期都表現得審慎樂觀,但到了週末,特朗普總統發出兩個推文,揚言要將現時2,000億美元入口中國貨品徵收的10%關稅,在本週五提高到25%,另外還有3,250億美元還未徵稅的中國貨品,也將於短期內抽稅25%。

即是說,如果特朗普真的實行,將來所有入口中國貨品都會徵稅25%,消息傳出之後,直接衝擊全球股市,歐洲和亞洲股市率先大跌,美股也難幸免,道瓊斯週一一度急挫471點,Nasdaq也一度下跌182點。

其後有消息傳出說,中國談判代表團可能會按原定計劃,在本星期前來華府,與美方代表團繼續談判,令投資者覺得,兩國的貿易紛爭有可能化解,隨即令股市的跌幅收窄,到收市時,主要指數都微跌。

有投資策略專家表示,貿易戰升級不利美國企業,損害美國的消費者、工人和農民以及股市,對於競選連任的特朗普來說沒有好處,因此他認為,特朗普有需要與中國達成貿易協議。

但他指出,特朗普再次使用這種威脅,來迫中方讓步的手法存在風險,會破壞雙方的談判。

也有專家指出,特朗普這種威嚇手段,令到任何準備簽署的協議變得更加不穩定和脆弱,也令兩國元首簽署協議的機會變得更加不大可能。

也有專家認為,不要以為特朗普為了尋求連任,而不會加徵更多的關稅,投資者應該作最壞的盤算,不應貿然入市搏反彈。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。