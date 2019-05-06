數百前檢察官發聲明 指特朗普若非總統將被控妨礙司法

【KTSF 張麗月報導】

有超過370名前任聯邦檢察官聯署公開聲明說，如果特朗普不是做總統，他便會面對多項妨礙司法的聯邦重罪起訴。

這份聯署信由司法部的舊同事登載在網上，而意見是由司法部法律顧問辦公室提供，他們指，穆勒的通俄案調查報告，包含有特朗普在多種情況下犯下妨礙司法罪。

因為根據檢察官的專業判斷，在涉嫌妨礙司法的部份，穆勒曾經列出十種情況，去調查特朗普的行動和動機，當中包括特朗普開除FBI局長James Comey，以及指示時任白宮律師Don McGahn解除穆勒的職務。

在許多情況下，穆勒發現特朗普涉嫌妨礙司法，試圖去損害和干擾正在進行的調查，因為出自他個人的動機，好像拒絕回答一些問題關於特朗普在2016大選勝出的事。

在決定是否起訴特朗普方面，穆勒表示，不會免除特朗普的刑責，因為根據司法部的指引，在任總統是不會被起訴，是司法部長巴爾和副手Rod Rosenstein決定不起訴特朗普，因為巴爾認為，沒有足夠證據去頂證這點，但有超過400名前任檢察官不同意巴爾的決定。

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