數百前檢察官發聲明 指特朗普若非總統將被控妨礙司法

【KTSF 張麗月報導】

有超過370名前任聯邦檢察官聯署公開聲明說,如果特朗普不是做總統,他便會面對多項妨礙司法的聯邦重罪起訴。

這份聯署信由司法部的舊同事登載在網上,而意見是由司法部法律顧問辦公室提供,他們指,穆勒的通俄案調查報告,包含有特朗普在多種情況下犯下妨礙司法罪。

因為根據檢察官的專業判斷,在涉嫌妨礙司法的部份,穆勒曾經列出十種情況,去調查特朗普的行動和動機,當中包括特朗普開除FBI局長James Comey,以及指示時任白宮律師Don McGahn解除穆勒的職務。

在許多情況下,穆勒發現特朗普涉嫌妨礙司法,試圖去損害和干擾正在進行的調查,因為出自他個人的動機,好像拒絕回答一些問題關於特朗普在2016大選勝出的事。

在決定是否起訴特朗普方面,穆勒表示,不會免除特朗普的刑責,因為根據司法部的指引,在任總統是不會被起訴,是司法部長巴爾和副手Rod Rosenstein決定不起訴特朗普,因為巴爾認為,沒有足夠證據去頂證這點,但有超過400名前任檢察官不同意巴爾的決定。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。