亞裔男子涉嫌在Millbrae市犯下強姦案被捕

中半島San Mateo縣警宣布上週五拘捕一名29歲亞裔男子,他涉嫌和Millbrae市去年發生的一宗強姦案有關。

疑犯是南舊金山居民Shon Chow,警方消息指,Chow懷疑去年9月4日,在一名有智力障礙女生的住所強姦她,並在兩日後回到受害人的住所,再次強姦受害人。

事後受害人告知父母,揭發事件並報警,上週五警方在San Bruno市El Camino Real夾Santa Inez大道將Chow拘捕。

Chow曾在2009年和2010年,在San Mateo縣被控從浴室窗戶偷窺而被定罪,他被捕時也涉嫌在Millbrae市犯下偷窺罪行被追緝。

疑犯目前還押縣監獄,警方相信案中還有更多的受害人,希望他們能夠和警方聯絡,提供和案件有關的信息。

