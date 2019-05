【KTSF】

舊金山南Market區一棟去年曾經發生過恐怖命案的單棟房屋,標價150萬元出售,地產經紀表示,買家反應踴躍。

去年,這間房屋的業主被發現陳屍在屋內一個魚缸當中,屍體是沒有頭的。

這間位於Santa Clara街的單棟房屋雖然有嚇人的歷史,但是區內少有的單棟房屋。

有地產經紀表示,房屋放上市場,買家的反應踴躍,經紀表示,如果大家不介意房屋的過去,開價150萬來買一間有3,600呎的單棟房屋,是一個很划算的價格。

不過有鄰居表示不同意,她表示知道有人在屋內被肢解,晚上一定不能夠入睡。

房屋的業主Brian Egg被殺一案仍未破案,警方去年曾經拘捕一名懷疑涉案的男子,但由於證據不足,已將他釋放。

