俄羅斯客機疑被閃電擊中緊急降落 41人亡

俄羅斯航空一架客機在首都莫斯科起飛不久,懷疑被閃電擊中,折返緊急降落時硬著陸,發生大火,41人死亡,包括兩名小童。

網上流傳據報是機場閉路電視片段,見到客機緊急著陸時,在跑道上彈了數下,機尾著火。飛機之後繼續在跑道滑行,冒出大量黑煙,火勢迅速蔓延至機翼及機身中部。飛機停定後火勢沒有減弱,乘客用飛機前半段的逃生滑梯疏散。

事發在當地星期日傍晚六時,這架編號SU1492的蘇愷超級噴射機,載有73名乘客和5名機組人員,由首都莫斯科起飛,前往西北部城市摩爾曼斯克。

有傳媒引述機長葉夫多基莫夫說,飛機起飛不久後被閃電擊中,無線電通訊一度中斷,飛機切換到直接控制模式,他發出求救訊號,要求折返,客機最終在起飛後不足半小時,返回莫斯科謝列梅捷沃國際機場。

據報當時天氣惡劣,第一次嘗試緊急降落時不成功,第二次降落時硬著陸,起落架折斷,引擎起火。

俄羅斯傳媒報道,由於情況緊急,沒足夠時間在空中盤旋洩油,大量燃油令火勢更加猛烈。

飛機製造商蘇愷表示,出事客機 2017 年製造,上月初才完成維修。

俄羅斯航空說機師有超過1,400小時駕駛同類型超級噴射機的經驗,交通部正調查出事原因。

同款蘇愷超級噴射機 100 型客機對上一次嚴重意外,是 2012 年在印尼失事撞山,機上45人全部遇難。

