俄羅斯客機疑被閃電擊中緊急降落 41人亡

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俄羅斯航空一架客機在首都莫斯科起飛不久，懷疑被閃電擊中，折返緊急降落時硬著陸，發生大火，41人死亡，包括兩名小童。

網上流傳據報是機場閉路電視片段，見到客機緊急著陸時，在跑道上彈了數下，機尾著火。飛機之後繼續在跑道滑行，冒出大量黑煙，火勢迅速蔓延至機翼及機身中部。飛機停定後火勢沒有減弱，乘客用飛機前半段的逃生滑梯疏散。

事發在當地星期日傍晚六時，這架編號SU1492的蘇愷超級噴射機，載有73名乘客和5名機組人員，由首都莫斯科起飛，前往西北部城市摩爾曼斯克。

有傳媒引述機長葉夫多基莫夫說，飛機起飛不久後被閃電擊中，無線電通訊一度中斷，飛機切換到直接控制模式，他發出求救訊號，要求折返，客機最終在起飛後不足半小時，返回莫斯科謝列梅捷沃國際機場。

據報當時天氣惡劣，第一次嘗試緊急降落時不成功，第二次降落時硬著陸，起落架折斷，引擎起火。

俄羅斯傳媒報道，由於情況緊急，沒足夠時間在空中盤旋洩油，大量燃油令火勢更加猛烈。

飛機製造商蘇愷表示，出事客機 2017 年製造，上月初才完成維修。

俄羅斯航空說機師有超過1,400小時駕駛同類型超級噴射機的經驗，交通部正調查出事原因。

同款蘇愷超級噴射機 100 型客機對上一次嚴重意外，是 2012 年在印尼失事撞山，機上45人全部遇難。

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