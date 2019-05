美國麻疹疫情尚未減慢 病例升至25年來新高

【KTSF 江良慧報導】

美國的麻疹疫情仍未有減慢跡象,疾病預防控制中心(CDC)證實,上星期再多60宗確診病例,令全國今年以來的麻疹個案上升至764宗,是25年來新高。

全國的麻疹病例數字繼續上升,CDC週一證實,全國今年以來總共有764宗確診病例,比去年同期多出一倍以上。

新個案中,52宗都出現在紐約州,至於出現麻疹病例的州份也多一個至23個,最新的是賓夕凡尼亞州。

衛生官員把病例數字上升,歸咎對疫苗的錯誤資訊,並敦促公衆接種疫苗。

CDC建議要打兩針,MMR三合一疫,第一針是12至15個月大嬰兒,第二針是當幼童4至6歲期間。

1957年或以後出生的人,如果從未患過麻疹,或未接種過MMR三合一疫苗,就應該至少打一針。

1957年前出生的則不用打針,因為衛生官員相信,他們曾經出麻疹,又或者是對麻疹免疫。

麻疹的症狀包括發燒咳嗽、流鼻水、紅眼和喉嚨痛。

