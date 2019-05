【KTSF】

英國哈里王子的妻子梅根王妃週一清晨誕下兒子,重7磅3安士,母子平安。

白金漢宮透露,小王子是在清晨5時26分出生,梅根分娩時,哈里王子一直陪伴在她身邊。

男嬰將會是英國王位的第7位順位繼承人,也是英女王第8個曾孫。

2018年5月19日,哈里王子與美國影星梅根結婚,在去年10月宣布梅根懷孕的消息。

