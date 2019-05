影評：國務卿競選總統，似曾相識的《Long Shot》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國國務卿競選總統,需要討好形象,找來似曾相識的記者幫忙。

電影中的美國總統出身自演藝圈,決定在影壇再度出擊、不再連任。國務卿Charlotte Field 抓緊時機,爭取到總統的支持,宣佈競選總統。貌美也機智的她,在競選團和政治顧問的推從下,要請人來把Charlotte 的演講稿,更加親民化。正好報社剛被收購而失業的記者Fred Flarsky,曾是Charlotte 學生時代當過他的保姆,兩人在一次舞會中重逢,Charlotte 也就聘請了Fred 為她撰稿。

過程中,Fred 必須多認識Charlotte,但也基於兩人的近距離相處和共同經歷一次又一次危機,雖然外貌和社會地位都懸殊,但也還是有墜入愛河的機會。但Charlotte 也經常被身旁的親信和外界提醒,這段戀情或許應該終止。這是好萊塢的愛情喜劇,預料之中的,是兩人最終還是會克服萬難。

電影反映了許多美國政壇上的現實,例如女政客經常受到更加嚴格的審查,身為名流也必須時刻顧及本身的形象。飾演國務卿的影后Charlize Theron 光芒四射,自信背後的脆弱細膩掌握。額外取勝的是她勇於大膽嘗試,不論在台詞、形象、動作上都毫不保留。而和飾演Fred 的Seth Rogan,搭檔怪異但也卻有特殊的默契,除了突出影后的表現,其實也應証了經常和美女搭檔,演慣丑角的Seth Rogan 隨性的不論和誰搭配都顯得自然。

《Long Shot》笑料連連,更帶溫馨感覺。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://longshot.movie/

