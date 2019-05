影評：《極端邪惡》不敵連環殺手的魅力

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國史上最多人熟悉的其中一名連環殺手,或許是60年代末出現的Ted Bundy。他的一段生平事蹟,被拍成電影《極端邪惡》。

1969年,一名年輕瀟灑的男子Ted Bundy,在西雅圖一間酒吧內認識貌美的單身媽媽Liz Kendall。Liz 質疑怎麼會被這位深具魅力的男子追求,但最終也逃不過他的誘惑。與此同時,70年代卻也見證華盛頓州、猶他州和科羅拉多州,出現多名年輕女子遭到勒死和肢解的恐怖案件。後來有一位女子在被綁架後成功逃脫,Ted 隨後在猶他州被捕,也被逃脫女子認出而被提控。Ted 之後也嘗試逃出法網,其中一次更是從科羅拉多州Aspen 市的法院二樓跳下,但仍被重新逮捕。修讀法律系的他,最終更在庭上為自己辯護。而Ted 之後被送到佛羅里達州的審訊,也是美國歷來首個被廣播的審訊。法庭成了Ted 的平台,不少美國女子也被他的人緣感染。

正也是Ted Bundy 的魅力,使到他在1989年被處死之後多年,還是不停被輿論探討的對象,畢竟他承認殺死了至少三十名少女。這部電影的英語片名《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》,意思是”極端的邪惡、令人震驚的邪惡和卑鄙”,是法官在判他死刑時,在判詞中形容Ted 的字句。縱然如此,影片卻也沒有任何犯罪的恐怖鏡頭,加上請來魅力小生Zac Efron 來演這個殘酷的殺手,都突顯了以貌取人潛在的危險。Zac Efron 的演繹帶有恰當的溫和尺度流露適量的威脅感,也正是這種平凡背後的殺機,加劇了Ted Bundy 這人物的傳奇性,毛骨悚然。

《極端邪惡 Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》低調中帶令人反思的震撼。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/81028570

