北灣跨族裔夫婦收歧視信 促二人盡快搬走（視頻）

May 3, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 華人社區

【KTSF 江良慧報導】

北灣Vacaville一對夫婦，丈夫有華裔和菲律賓裔血統，而妻子則是美國墨西哥混血兒，他們近日收到一封聲稱是鄰居發出的匿名信，說該區不是貧民區，不歡迎他們一家，並要求他們在兩個月内搬走。

女事主Sandy Yu說：”每次我聽到’叮’一聲，便會想：是誰？是誰？或是我們外出會猜是不是你，或者是你？很令人不安。”

有人向這個7口之家發出匿名信，告訴他們要離開Vacaville這個社區，說”這裡不歡迎你這個異族家庭”，和”這裡不是貧民區”。

寫信的人還說，”你應該負擔不起我們這區的房子”，戶主Marc Yu很生氣，把信上載自己社交網頁。

Marc Yu說：”我估計某人的親戚朋友甚麽的，最後會連接到這個人。”

信件被轉發超過600次，很多人都為他們感到憤怒，但也有人指，封信是兩夫婦自己寫。

Sandy Yu說：”我們沒有得益，反而只有損失，所以我不知道，誰會讓自己置於如此境地。”

兩夫婦表示，他們更為此擔心到不再讓子女到屋外玩耍，連學校也沒有上。

寫信的人還警告，如果他們不在60天内搬走，就會致電他們的房東趕他們走。

不過相信房東不會趕他們走。

Marc Yu說：”這人就是個蠢才，這是我們的房子，所以我們不會離開。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:

Related Articles