北灣跨族裔夫婦收歧視信 促二人盡快搬走（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

北灣Vacaville一對夫婦,丈夫有華裔和菲律賓裔血統,而妻子則是美國墨西哥混血兒,他們近日收到一封聲稱是鄰居發出的匿名信,說該區不是貧民區,不歡迎他們一家,並要求他們在兩個月内搬走。

女事主Sandy Yu說:”每次我聽到’叮’一聲,便會想:是誰?是誰?或是我們外出會猜是不是你,或者是你?很令人不安。”

有人向這個7口之家發出匿名信,告訴他們要離開Vacaville這個社區,說”這裡不歡迎你這個異族家庭”,和”這裡不是貧民區”。

寫信的人還說,”你應該負擔不起我們這區的房子”,戶主Marc Yu很生氣,把信上載自己社交網頁。

Marc Yu說:”我估計某人的親戚朋友甚麽的,最後會連接到這個人。”

信件被轉發超過600次,很多人都為他們感到憤怒,但也有人指,封信是兩夫婦自己寫。

Sandy Yu說:”我們沒有得益,反而只有損失,所以我不知道,誰會讓自己置於如此境地。”

兩夫婦表示,他們更為此擔心到不再讓子女到屋外玩耍,連學校也沒有上。

寫信的人還警告,如果他們不在60天内搬走,就會致電他們的房東趕他們走。

不過相信房東不會趕他們走。

Marc Yu說:”這人就是個蠢才,這是我們的房子,所以我們不會離開。”

