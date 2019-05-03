北灣跨族裔夫婦收歧視信 促二人盡快搬走（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

北灣Vacaville一對夫婦，丈夫有華裔和菲律賓裔血統，而妻子則是美國墨西哥混血兒，他們近日收到一封聲稱是鄰居發出的匿名信，說該區不是貧民區，不歡迎他們一家，並要求他們在兩個月内搬走。

女事主Sandy Yu說：”每次我聽到’叮’一聲，便會想：是誰？是誰？或是我們外出會猜是不是你，或者是你？很令人不安。”

有人向這個7口之家發出匿名信，告訴他們要離開Vacaville這個社區，說”這裡不歡迎你這個異族家庭”，和”這裡不是貧民區”。

寫信的人還說，”你應該負擔不起我們這區的房子”，戶主Marc Yu很生氣，把信上載自己社交網頁。

Marc Yu說：”我估計某人的親戚朋友甚麽的，最後會連接到這個人。”

信件被轉發超過600次，很多人都為他們感到憤怒，但也有人指，封信是兩夫婦自己寫。

Sandy Yu說：”我們沒有得益，反而只有損失，所以我不知道，誰會讓自己置於如此境地。”

兩夫婦表示，他們更為此擔心到不再讓子女到屋外玩耍，連學校也沒有上。

寫信的人還警告，如果他們不在60天内搬走，就會致電他們的房東趕他們走。

不過相信房東不會趕他們走。

Marc Yu說：”這人就是個蠢才，這是我們的房子，所以我們不會離開。”

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