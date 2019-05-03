美國新增職位較預期多 失業率跌至50年來新低

【KTSF 張麗月報導】

最新的就業數據顯示，美國經濟增長表現強勁，全國失業率也跌至50年來新低。

週五公佈的最新就業報告令人鼓舞，勞工部的數據指出，4月份增加26.3萬份工作，比預期多出7萬份，新增的職位主要集中在服務業，當中最熱門的招聘是電腦系統設計、社工和醫療健保專業等，律師、會計師和顧問也包括在內，但製造業的招聘就連續幾個月減弱。

全國失業率就降至3.6%，是50年來新低。

工人平均時薪就上升0.2%，比前一個月有增加，過去一年的平均時薪就增加3.2%。

自2009年金融海嘯以來，全國已創造超過2,000萬份工作。

這份就業報告反映出，美國經濟表現強勁，上星期商務部發表的數據顯示，第一季經濟增長速度GDP上升3.2% 遠好過市場預期。

今年初，分析師都擔心，歐洲經濟放緩，美中貿易戰仍未化解，以及英國脫歐等事件，但週五出籠的強勁就業數據，可以將這些憂慮暫時放下。

有專家指出，這不等於這些風險已消失，而是經濟似乎從第一季的不穩定反彈過來。

聯儲局主席包維爾前兩天開完議息會議後的記者會上就表示，經濟面對的風險似乎已略為降溫，展望今年餘下時間的經濟前景也是正面和將會健康發展。

雖然經濟前景有更樂觀看法，通脹徘徊在聯儲局所訂2%目標以下，令短期內加息的機會渺茫，而投資者也樂意看見減息，不過聯儲局主席就暗示，減息同樣不大可能。

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