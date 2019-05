美國新增職位較預期多 失業率跌至50年來新低

【KTSF 張麗月報導】

最新的就業數據顯示,美國經濟增長表現強勁,全國失業率也跌至50年來新低。

週五公佈的最新就業報告令人鼓舞,勞工部的數據指出,4月份增加26.3萬份工作,比預期多出7萬份,新增的職位主要集中在服務業,當中最熱門的招聘是電腦系統設計、社工和醫療健保專業等,律師、會計師和顧問也包括在內,但製造業的招聘就連續幾個月減弱。

全國失業率就降至3.6%,是50年來新低。

工人平均時薪就上升0.2%,比前一個月有增加,過去一年的平均時薪就增加3.2%。

自2009年金融海嘯以來,全國已創造超過2,000萬份工作。

這份就業報告反映出,美國經濟表現強勁,上星期商務部發表的數據顯示,第一季經濟增長速度GDP上升3.2% 遠好過市場預期。

今年初,分析師都擔心,歐洲經濟放緩,美中貿易戰仍未化解,以及英國脫歐等事件,但週五出籠的強勁就業數據,可以將這些憂慮暫時放下。

有專家指出,這不等於這些風險已消失,而是經濟似乎從第一季的不穩定反彈過來。

聯儲局主席包維爾前兩天開完議息會議後的記者會上就表示,經濟面對的風險似乎已略為降溫,展望今年餘下時間的經濟前景也是正面和將會健康發展。

雖然經濟前景有更樂觀看法,通脹徘徊在聯儲局所訂2%目標以下,令短期內加息的機會渺茫,而投資者也樂意看見減息,不過聯儲局主席就暗示,減息同樣不大可能。

