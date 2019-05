特朗普透露曾與普京通電話談通俄案報告

【KTSF】

特朗普總統週五在白宮向記者表示,他曾與俄羅斯總統普京通電話,談及特別檢控官穆勒撰寫的通俄案調查報告,特朗普表示,普京形容通俄案調查”開始時有如一座山,結果原來只是一隻老鼠”,意指通俄案調查是”雷聲大雨點小”。

特朗普也說,普京早已知道”根本沒有串通”。

有記者問特朗普,有否警告普京切勿干預2020年大選,特朗普回答說:”我們沒有談到這事。”

當被問及穆勒應否到國會作證,特朗普說這個問題應交由司法部長巴爾回答。

特朗普說:”我不知道,這要由司法部長決定,我認為他的工作表現很好。”

由於穆勒是司法部的僱員,巴爾有權阻止穆勒到國會作證,不過巴爾曾多次表示,他不反對穆勒到國會作證。

