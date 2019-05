【KTSF】

路易斯安那州一間車行,上週末有31輛新車被賊匪偷走輪胎,總值約12萬元,車行東主已懸紅,希望公眾提供消息,協助緝拿匪徒。

案發於Slidell市一間Chevy車行,警方表示,有超過120個車胎和車輪被偷走,匪徒在上週六凌晨駕車潛入車行,再以純熟的手法偷走這些輪胎。

警方稱,匪徒犯案手法高超,成功避過保安監控和防盜警報,甚至懂得關掉停車場的照明,在黑暗中犯案。

車行東主已懸紅25,000元,希望公眾提供消息協助破案。

