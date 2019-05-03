熱帶氣旋登陸印度帶來強風暴雨 百萬人疏散

【i-CABLE】

熱帶氣旋”法尼”吹襲印度東部，當地強風暴雨，最少3人死亡，約120萬人疏散，政府宣佈撥款逾一億美元賑災。

“法尼”週五早上登陸奧里薩邦時，風速高達每小時240公里，強度相當於超強颱風，是20年來吹襲印度最強風暴。

有大學宿舍的玻璃窗，抵受不了強風整塊倒塌，街上的樹木被吹倒，有人被壓死，警員協助清理，部份地區道路及通訊中斷，學校停課，機場關閉，火車服務暫停。

當局疏散低窪地區約120萬人，並開放近4,000個臨時收容中心讓災民暫住。

氣象部門表示，”法尼”登陸後逐步減弱，但預計當地會有300毫米雨量，沿岸及低窪地區可能有風暴潮。

印度總理莫迪表示，中央政府會撥款逾1.4億美元協助救援，亦會與地方政府保持聯繫，軍方將全力支援，海岸警衛隊亦正運送物資到災區。

面對”法尼”來襲，孟加拉沿岸的泳灘都懸掛紅旗，當地風勢加劇，當局疏散約250萬人，並預留4,000多個臨時收容中心，讓居民暫住。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。