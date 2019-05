熱帶氣旋登陸印度帶來強風暴雨 百萬人疏散

【i-CABLE】

熱帶氣旋”法尼”吹襲印度東部,當地強風暴雨,最少3人死亡,約120萬人疏散,政府宣佈撥款逾一億美元賑災。

“法尼”週五早上登陸奧里薩邦時,風速高達每小時240公里,強度相當於超強颱風,是20年來吹襲印度最強風暴。

有大學宿舍的玻璃窗,抵受不了強風整塊倒塌,街上的樹木被吹倒,有人被壓死,警員協助清理,部份地區道路及通訊中斷,學校停課,機場關閉,火車服務暫停。

當局疏散低窪地區約120萬人,並開放近4,000個臨時收容中心讓災民暫住。

氣象部門表示,”法尼”登陸後逐步減弱,但預計當地會有300毫米雨量,沿岸及低窪地區可能有風暴潮。

印度總理莫迪表示,中央政府會撥款逾1.4億美元協助救援,亦會與地方政府保持聯繫,軍方將全力支援,海岸警衛隊亦正運送物資到災區。

面對”法尼”來襲,孟加拉沿岸的泳灘都懸掛紅旗,當地風勢加劇,當局疏散約250萬人,並預留4,000多個臨時收容中心,讓居民暫住。

