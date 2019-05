舊金山4旅遊景點或實施彈性收費措施（視頻）

【KTSF 劉瑩報導】

舊金山康樂及公園管理局考慮對市內的4個旅遊景點實施彈性收費措施。

康樂及公園管理局建議,對位於金門公園內的日本茶園、植物園、植物宮(Conservatory of Flowers),以及需要乘坐電梯登上Coit Tower的遊客,根據不同的時間、季節及天氣實施彈性收費。

價格可能會在非繁忙時段,或者下雨天下降25%,而在繁忙時間,價錢可能上升50%。

4個景點每年吸引將近75萬非舊金山居民到訪,目前非居民成人票價均為9元,而舊金山居民、兒童及長者的收費將不受影響。

康樂及公園管理局發言人表示,推行彈性收費是為了增加收入,實現財政平衡,以及減少排隊等候的時間。

不過有反對人士就認為,”彈性票價”有可能在某一時段為景點製造人潮及混亂,又或者令負擔不起的的遊客放棄參觀景點。

提議如果最終獲得市參議會通過,最快會在今年9月1日實施。

