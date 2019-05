【KTSF】

舊金山外日落區有一輛停泊在車庫中的Tesla Model S汽車突然起火,消防員奉召到場後,已把火勢撲熄。

事發於26大街1300號路段一幢住屋,消防當局沒有透露汽車起火的原因,只透露起火原因無可疑。

當局透露,消防員抵達後,發現汽車右後方車胎位置有煙冒出,而汽車當時並非在充電中。

事故導致汽車中度損毀,消防員已把汽車從車庫移走。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。