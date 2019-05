【KTSF】

據本地5號電視台報導,舊金山北岸區週五早上發生一宗利器傷人案,警方正在追緝懷疑涉案的男子。

事發於早上11時左右,地點在Columbus大街800號路段。

有目擊證人向警方報稱,看到一名男子持利器襲擊一名男路人,男子似乎是隨機犯案,因為男路人並沒有向他做出挑釁行為,之前雙方也沒有發生爭執。

男路人被刺傷後流血但清醒,坐在路上等候救護車送院治療。

目擊證人看到疑犯向著漁人碼頭方向奔跑,警方正在找尋疑犯。

