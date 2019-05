【KTSF 郭柟報導】

中半島San Carlos市一間民居入面發現有懷疑放射性物質,警方要封鎖附近整條街處理。

警方在週四下午3時幾派出危險物品處理組,進入Cedar街1000號路段一間空置民居,處理懷疑放射性物質。

有市府官員表示,該幢住宅的屋主今年年初過身後,他的家人在他的住所內發現6個裝著不明物質的容器。

San Mateo縣環境健康部表示,那些不明物質懷疑有低至中等程度的放射性。

該幢住宅附近有公園、小學和青年中心現時已封閉,當局亦都逐家逐戶扣門通知附近鄰居撤離。

現場的Cedar街1000號路段,由Brittan Avenue到Arroyo Avenue之間路段,都要暫時封閉。

