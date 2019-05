普洛西指司法部長向國會說謊 犯下刑事罪行

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長巴爾週四拒絕按照原定安排,到國會眾議院作證,交代他如何處理特別檢察官穆勒的調查報告,眾議院情報委員會主席表示,可能會起訴巴爾藐視國會,事態的發展可能會迫使眾議長普洛西發動彈劾特朗普總統。

由於聯邦司法部長巴爾只向國會提交穆勒調查報告的摘要版本,似乎要隱瞞許多真實內情,因此普洛西直指巴爾是個大話精,犯下刑事罪行。

普洛西說:”巴爾向國會說謊,如有人這樣做,等於是罪行,沒有人凌駕法律之上,美國總統不能,司法部長不能。”

司法部發言人就反擊,指這些對巴爾毫無根據的攻擊是魯莽、不負責任和錯誤。

就穆勒通俄案調查報告,巴爾週四拒絕到眾議院作證,眾議院民主黨人揚言,要起訴巴爾藐視國會罪。

由於巴爾缺席,眾議院民主黨人故意擺張空櫈並擺一隻雞公仔來嘲諷他,英文中的雞也喻意為沒膽量。

今次事件凸顯了白宮與國會之間已出現對立,更加迫使眾議院提告巴爾犯下藐視罪,以及令眾議長普洛西將通俄案與尼克遜總統的水門事件相提並論,即是說,眾議長有可能對特朗普發起彈劾程序。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。