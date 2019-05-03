普洛西指司法部長向國會說謊 犯下刑事罪行

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長巴爾週四拒絕按照原定安排，到國會眾議院作證，交代他如何處理特別檢察官穆勒的調查報告，眾議院情報委員會主席表示，可能會起訴巴爾藐視國會，事態的發展可能會迫使眾議長普洛西發動彈劾特朗普總統。

由於聯邦司法部長巴爾只向國會提交穆勒調查報告的摘要版本，似乎要隱瞞許多真實內情，因此普洛西直指巴爾是個大話精，犯下刑事罪行。

普洛西說：”巴爾向國會說謊，如有人這樣做，等於是罪行，沒有人凌駕法律之上，美國總統不能，司法部長不能。”

司法部發言人就反擊，指這些對巴爾毫無根據的攻擊是魯莽、不負責任和錯誤。

就穆勒通俄案調查報告，巴爾週四拒絕到眾議院作證，眾議院民主黨人揚言，要起訴巴爾藐視國會罪。

由於巴爾缺席，眾議院民主黨人故意擺張空櫈並擺一隻雞公仔來嘲諷他，英文中的雞也喻意為沒膽量。

今次事件凸顯了白宮與國會之間已出現對立，更加迫使眾議院提告巴爾犯下藐視罪，以及令眾議長普洛西將通俄案與尼克遜總統的水門事件相提並論，即是說，眾議長有可能對特朗普發起彈劾程序。

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