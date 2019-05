北韓發射多枚短程飛行物 南韓高度戒備

【i-CABLE】

北韓上午向日本海發射多枚短程飛行物,南韓表示正在分析,軍方維持高度戒備。

韓聯社引述南韓聯合參謀本部指,北韓週六上午約9時,在東部江原道元山虎島半島一帶,21分鐘內向東北方向發射了數枚型號不明的短程飛行物,射程介乎70至200公里,全部墜落日本海。

南韓當局一度指,北韓發射的是短程導彈,後來修訂為短程飛行物,軍隊正維持高度戒備狀態,亦正與美國當局合作分析詳情。美國白宮則表示,已留意到北韓的舉動,需要時會注視事態發展。

日本防衛省則指,飛行物沒有飛抵或射近日本領土及專屬經濟海域,未對國家安全構成即時威脅。

2017年11月,北韓曾經試射”火星-15型”洲際彈道導彈,今年2月河內的第二次美朝峰會破裂後,外界關注北韓再試射導彈。

北韓朝中社上月中接連報道,領袖金正恩視察軍方設施,更成功指導國防科學院試射新型戰術武器。

分析認為北韓最新動態是北韓對河內峰會破裂,進一步表達憤怒及絕不屈服的立場,不滿華府在對北韓制裁的問題上欠缺靈活性,只堅持對北韓施加最大壓力。

