北韓發射多枚短程飛行物 南韓高度戒備

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北韓上午向日本海發射多枚短程飛行物，南韓表示正在分析，軍方維持高度戒備。

韓聯社引述南韓聯合參謀本部指，北韓週六上午約9時，在東部江原道元山虎島半島一帶，21分鐘內向東北方向發射了數枚型號不明的短程飛行物，射程介乎70至200公里，全部墜落日本海。

南韓當局一度指，北韓發射的是短程導彈，後來修訂為短程飛行物，軍隊正維持高度戒備狀態，亦正與美國當局合作分析詳情。美國白宮則表示，已留意到北韓的舉動，需要時會注視事態發展。

日本防衛省則指，飛行物沒有飛抵或射近日本領土及專屬經濟海域，未對國家安全構成即時威脅。

2017年11月，北韓曾經試射”火星-15型”洲際彈道導彈，今年2月河內的第二次美朝峰會破裂後，外界關注北韓再試射導彈。

北韓朝中社上月中接連報道，領袖金正恩視察軍方設施，更成功指導國防科學院試射新型戰術武器。

分析認為北韓最新動態是北韓對河內峰會破裂，進一步表達憤怒及絕不屈服的立場，不滿華府在對北韓制裁的問題上欠缺靈活性，只堅持對北韓施加最大壓力。

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