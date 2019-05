九曲花街設預約收費系統州眾議院過關（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

由加州眾議員丁右立(Phil Ting)提出,在舊金山熱門旅遊景點九曲花街設立預約及收費系統的計劃闖過第一關,眾議院週四投票贊成。

州眾議院週四以51票贊成,18票反對,通過丁右立提出的AB 1605法案,給予舊金山市府權力訂立先導計劃,設立網上預約系統,並向駛經九曲花街的汽車收費,目的在於減輕交通擠塞對附近居民的影響。

丁右立說:”收錢以支付該計劃所需的人力,因為其中一部分的錢是用來管理擠塞情況,不只是塞車,還有過多的人流。”

舊金山縣交通局的統計顯示,九曲花街每年吸引超過200萬人參觀,高峰時期一個週末的遊客人數高達17,000人,市府曾經試過加派”抄牌員”在場駐守,亦試過關閉九曲花街不讓汽車經過,不過都無效。

丁右立認為,預約及收費系統是最後一步。

丁右立說:”我們想設立預約系統,這對遊客來說會更好,因為他們不用排隊等數小時,只為駛經九曲花街,只有一分鐘車程,同時,我們不想嚇怕遊客,我預計收費不會太貴。”

Jennifer Board做了九曲花街的園丁8年,從她的角度出發,遊客的車常常撞倒附近的植物,對環境造成影響。

Board說:”我認為必須要採取措施,這是一個好的開始,我支持是時候做些事,去紓緩這個範圍的擠塞問題。”

但有遊客卻表示,很多人來舊金山,為的是參觀九曲花街,這計劃會趕走很多遊客,市府有很多機會賺錢,或許街道不應該是其中之一。

丁右立表示,當局或者會在九曲花街設立一個攝影機,一掃車牌,就會知道車輛有否預約。

舊金山市參議會一致支持這個法案,法案下一步將交由參議院審議。

