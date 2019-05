加州眾議員朱感生Milpitas舉行社區英雄晚宴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了表揚為社區服務的南灣居民,代表南灣的加州眾議員朱感生週四晚在Milpitas舉行晚宴,感激這些社區英雄的貢獻。

社區英雄表揚活動先是在朱感生在聖荷西當市議員的時候開始,隨著代表選區的擴大,現任加州眾議員的朱感生也將社區英雄活動推廣到包括聖荷西、Santa Clara、Milpitas、Fremont、和Newark的第25選區。

這是該選區第5年舉辦社區英雄表揚活動,得奬人由社區人士提名。

朱感生說:”我請所有的居民幫我提名,看到超級英雄被提名,讓我可以做這樣子的一個活動來感謝他們。”

週四晚受表揚的華裔組織,包括在Santa Clara縣活躍的中華歷史文化協會,包括在聖荷西開設博物館和宣揚中華文化的活動。

中華歷史文化協會副主席馮啟瑩說:”我們教育是希望可以推廣我們文化歷史的保育工作,怎樣去做?就是有些學生、組織,在週末有一些小活動可以做,舉例說清明節是怎麼一回事,然後可以在我們的博物館當義工。”

16歲的高中生徐萌鈺在學校辦刊物,讓學生了解精神健康的議題。

徐萌鈺說:”當我看到人們碰到的挑戰,讓我感同身受的話,我就想要幫助他們。”

17歲的彭子玉則和父親在南灣的學校和社區積極推廣太極活動。

彭子玉說:”他不光是我個人的一個愛好,我也很高興能夠在滿足自己的興趣的同時,能夠幫助社區一起來認識,把個人的文化變成大家的東西。”

週四晚在印度社區中心舉辦的活動中,有超過80位社區人士或組織受到表揚,得到奬牌和賀狀。

