加州眾議員朱感生Milpitas舉行社區英雄晚宴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了表揚為社區服務的南灣居民，代表南灣的加州眾議員朱感生週四晚在Milpitas舉行晚宴，感激這些社區英雄的貢獻。

社區英雄表揚活動先是在朱感生在聖荷西當市議員的時候開始，隨著代表選區的擴大，現任加州眾議員的朱感生也將社區英雄活動推廣到包括聖荷西、Santa Clara、Milpitas、Fremont、和Newark的第25選區。

這是該選區第5年舉辦社區英雄表揚活動，得奬人由社區人士提名。

朱感生說：”我請所有的居民幫我提名，看到超級英雄被提名，讓我可以做這樣子的一個活動來感謝他們。”

週四晚受表揚的華裔組織，包括在Santa Clara縣活躍的中華歷史文化協會，包括在聖荷西開設博物館和宣揚中華文化的活動。

中華歷史文化協會副主席馮啟瑩說：”我們教育是希望可以推廣我們文化歷史的保育工作，怎樣去做？就是有些學生、組織，在週末有一些小活動可以做，舉例說清明節是怎麼一回事，然後可以在我們的博物館當義工。”

16歲的高中生徐萌鈺在學校辦刊物，讓學生了解精神健康的議題。

徐萌鈺說：”當我看到人們碰到的挑戰，讓我感同身受的話，我就想要幫助他們。”

17歲的彭子玉則和父親在南灣的學校和社區積極推廣太極活動。

彭子玉說：”他不光是我個人的一個愛好，我也很高興能夠在滿足自己的興趣的同時，能夠幫助社區一起來認識，把個人的文化變成大家的東西。”

週四晚在印度社區中心舉辦的活動中，有超過80位社區人士或組織受到表揚，得到奬牌和賀狀。

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