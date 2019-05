電子煙製造商JUUL計劃購下舊金山整棟商廈（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

以舊金山為基地的電子煙製造商JUUL,計劃購買位於市內金融區一整棟大廈。

舊金山紀事報的報導指出,JUUL打算購買位於Mission街123號一棟29層高的大廈,JUUL計劃保留現時位於70號碼頭的總部。

公司發言人表示,JUUL的員工數目,去年由200人增加至2,000人,許多員工都住在舊金山,所以公司需要找地方擴展。

JUUL電子煙的宣傳以及包裝,吸引許多年輕人吸食電子煙。

舊金山市參事華頌善(Shamann Walton)提出立法,禁止市內所有商家出售電子煙,直至聯邦食品及藥物管理局(FDA)執行預先審批的程序,要求電子煙商證明,他們的產品不會危害公共健康。

JUUL發表聲明指出,支持青少年遠離煙草產品,但批評新的議案限制成年人利用電子煙,戒除香煙的機會。

