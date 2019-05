【KTSf】

Sierra山區過去一個冬季最後一次量度積雪量,結果再次帶來好消息,今年的積雪量幾乎是平時這個時候的兩倍,確保了今年夏季不會缺水。

加州水資源局的人員週四量度一個管雪的重量,得出結果是,積雪量有47吋,等於27.7英寸的水,大約是這個位置歷史平均的188%。

加州最大的6個水塘全部都滿載,水資源局長發表聲明指,加州城市和農場都可以預期這個夏季水源充足。

