中國富豪涉行賄為女兒入讀史丹福 妻澄清是捐款非賄款

【i-CABLE】

美國3月爆出大學招生賄賂醜聞,涉案金額最大的案件是一名來自中國的女學生,而內地媒體近日就揭發涉案者是內地步長製藥董事長趙濤和他的女兒趙雨思。

報道指趙濤先透過投資銀行的財務顧問認識升學顧問辛格,向他支付650萬美元,即超過5,000萬港元賄款,辛格再向史丹福大學帆船教練推薦趙雨思,為她偽造了帆船運動員簡歷,其後通過辛格自己的慈善基金會向教練支付了50萬美元。

趙雨思之後獲美國史丹福大學取錄,辛格承認這做法令她因此”在一定程度上得益”,但趙雨思的媽媽則稱這筆錢是用來幫助史丹福學生的捐款,他們是詐騙事件的受害者。

在事件曝光前,趙雨思曾在網上分享考入史丹福的經歷,有宣傳指她在托福英文考試和美國大學入學試都考獲相當優異成績,不過趙雨思3月已遭校方開除。

步長集團和製藥公司總部分別位於陝西和山東,因此兩省都聲稱趙濤是全省首富,他曾多次登上福布斯和胡潤中國富豪榜,他更擁有新加坡國籍,在新加坡富豪排行榜上,以18億美元的個人資產排行新加坡第15位。

有內地傳媒指,趙濤27歲時到新加坡表演針灸,治好癱瘓多年的病人,於是受新加坡政府邀請,留在當地做心腦血管病康復的研究,並批准他入籍,之後他在1993年回國,與爸爸趙步長一起成立步長製藥集團,主要研發和生產心腦血管的中成藥。

在2006年時,步長製藥曾捲入行賄案,時任國家藥監局局長鄭筱萸收受趙步長一萬美元賄款,為公司的藥物在地方標準升級為國家標準的審批過程中提供協助。

除了趙濤,美國傳媒亦指有另一個中國家庭以120萬美元賄款使其女兒獲耶魯大學取錄,但身份未明。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。