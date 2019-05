【KTSF】

週五凌晨,一輛汽車撞入東灣Castro Valley一棟住宅,屋內住有兩名長者,警方懷疑涉事車輛為失車,已拘捕肇事的未成年司機。

現場位於Parsons Avenue與Wilson Avenue交界處,據本地7號台報導指,週五凌晨12時半左右,警方正追逐一輛懷疑從San Leandro偷來的汽車,期間這輛車撞入一棟住宅的車庫,當時屋內兩名長者正在睡覺,但並無受傷,涉事車輛已被拖走。

報導指駕駛這輛車的疑犯,隨後逃跑,還偷走另一輛汽車,但最終在580號公路Grove Way附近撞車,警方立即將駕車的疑犯拘捕。

