【KTSF 黃恩光報導】

中半島Belmont市週五清晨時分發生致命車禍,一名長者過馬路時被車撞倒,送院之後傷重死亡,死者和司機都是年過80的長者。

車禍現場是El Camino Real夾5th Avenue,警方表示,一名80多歲的女人,在El Camino Real南行方向,沒有行人過路線的地方過馬路時,被一輛豐田Sienna小型客貨車撞倒.

司機是一名80多歲的女人,她留在現場配合警方調查.

灣區7號電視台的報導指出,遇害的女行人需要使用步行輔助器,警方呼籲目擊者提供有關車禍的資料。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。