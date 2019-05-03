巴爾的摩市長涉金權交易引咎辞职

【KTSF 張麗月報導】

馬里蘭州巴爾的摩市長Catherine Pugh，因為涉嫌收受利益和金權交易，在各方壓力下，她週四宣佈辭職，即時生效。

巴爾的摩市長Catherine Pugh透過律師宣佈辭職。

Pugh代表律師Steven Silverman說：”我對造成的傷害感到遺憾，對市府形象和市府辦公室的可靠性。”

Pugh在2016年底當選巴爾的摩市長，在當政期間，她涉嫌濫用職權的方便，向多間醫療機構和健保公司兜售自己公司出版，鼓吹健康的兒童書系列”Healthy Holly”，當中包括馬利蘭醫療系統大學，向當時是校董會成員的Pugh支付了50萬元，事件曝光之後，Pugh曾經道歉。

Pugh說：”我誠意作出道歉，我做出令人厭惡的事。”

在上月初，Pugh的辦公室宣佈Pugh患上肺炎，需要無限期休假，期間，市議會主席Jack Young暫代市長職位，但幾星期後，FBI和國稅局聯合搜查，Pugh的住宅蒐集證據，因此在州長和市議會壓力下，Pugh決定辭職。

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