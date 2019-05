巴爾的摩市長涉金權交易引咎辞职

【KTSF 張麗月報導】

馬里蘭州巴爾的摩市長Catherine Pugh,因為涉嫌收受利益和金權交易,在各方壓力下,她週四宣佈辭職,即時生效。

巴爾的摩市長Catherine Pugh透過律師宣佈辭職。

Pugh代表律師Steven Silverman說:”我對造成的傷害感到遺憾,對市府形象和市府辦公室的可靠性。”

Pugh在2016年底當選巴爾的摩市長,在當政期間,她涉嫌濫用職權的方便,向多間醫療機構和健保公司兜售自己公司出版,鼓吹健康的兒童書系列”Healthy Holly”,當中包括馬利蘭醫療系統大學,向當時是校董會成員的Pugh支付了50萬元,事件曝光之後,Pugh曾經道歉。

Pugh說:”我誠意作出道歉,我做出令人厭惡的事。”

在上月初,Pugh的辦公室宣佈Pugh患上肺炎,需要無限期休假,期間,市議會主席Jack Young暫代市長職位,但幾星期後,FBI和國稅局聯合搜查,Pugh的住宅蒐集證據,因此在州長和市議會壓力下,Pugh決定辭職。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。