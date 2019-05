農曆新年賀卡涉冒犯亞裔 Alameda縣消防局被指涉更多歧視行為（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda縣消防局早前發佈了一張被指涉及冒犯亞裔的成份的農曆新年賀卡,奧克蘭(屋崙)華人社區領袖陳錫澎發聲明譴責涉事人員,要求當局對他們作出紀律處分,事後有一名自稱是前Alameda縣消防局的員工寫了一封匿名信給陳錫澎,信中提及當局懷疑涉及更多種族歧視問題。

這些照片是由Alameda縣消防局發佈,當局聲稱是一張慶祝農曆新年的賀卡,不過陳錫澎批評,賀卡的設計和照片相當冒犯亞裔。

陳錫澎接受電話訪問時說:”首先他們醜化中國人,無論怎樣看都是一種歧視態度,所以一定要正視問題,因為影響會很深遠,在教育、工作、或政治上,都會有負面影響。”

事後有位匿名前消防員寫信給陳錫澎,感激陳錫澎肯就賀卡事件發聲,他透露過去15年,內部懷疑涉及很多行政問題,他舉例提到,當局的接線生懷疑種族歧視,但當局都對問題置之不理。

陳錫澎說:”無論真與假都必須調查,如果你打電話求救時,接線生覺得你有口音,或者不想幫你,這是很嚴重,如果他延誤時間或不理會人,亞裔等族裔在言語上有問題的人,可能得不到幫助。”

他希望陳錫澎可以向縣行政官Susan Muranishi反映事件,並採取相應行動。

消防局局長早前發聲明指,會嚴肅跟進賀卡事件,不過暫時未對信件內容作出回應。

陳錫澎表示將會在下週一跟縣府官員舉行記者會,交待更多事件詳情。

