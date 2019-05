委內瑞拉民眾續響應反對派領袖號召上街示威

【KTSF】

在五一勞動節,南美國家委內瑞拉的民眾,連續第二日響應反對派領袖瓜伊多的號召上街示威,同治安部隊發生衝突,而美國也更加力撐瓜伊多。

委內瑞拉首都街頭再次出現衝突場面,親政府的治安部隊發射催淚彈及鉛彈,對付示威群眾,有人受傷,當中包括記者。

示威者響應瓜伊多發起的自由行動,誓要推翻馬杜羅政權,但支持馬杜羅的治安部隊立場同樣強硬。

CNN就播出路透社拍到的畫面,顯示治安部隊的車衝撞示威者。

瓜伊多在首都出席一個群眾集會,聲稱抗拒左翼政權的軍民是正義之師,他們一日比一日接近終止這個政權的侵害,他號召他們加一把勁。

瓜伊多目前得到50幾個國家承認他為委內瑞拉的臨時總統。

美國更全力支持他,國務卿蓬佩奧聲稱,美國在必要時不排除軍事干預。

蓬佩奧也透露馬杜羅準備好飛機,隨時逃亡到俄國。

馬杜羅則強調軍方支持他,而他也懲罰反對派的支持者。

親政府的群眾週三也舉行勞動節遊行,聲援馬杜羅和左翼政府。

