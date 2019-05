美媒引述消息指美中或下週五公佈達成貿易協議

【i-CABLE】

美國財經頻道CNBC報道,中美可能於下週五宣佈達成貿易協議,有美國政治新聞網站報道指,中美接近達成貿易協議,美國同意撤銷總值2,000億美元中國貨的關稅。

副總理劉鶴週三在北京與美國財長姆欽及貿易代表萊特希澤結束新一輪貿易談判,姆欽形容會談”富有成效”,下週三將於華盛頓繼續進行貿易談判。

美國財經頻道CNBC引述消息指,中美雙方可能於下週五宣佈達成貿易協議。

白宮方面未有回應有關報道,白宮發言人桑德斯表示與中國更接近達成協議,在重要經濟結構議題有進展,未來商討會專注,重新平衡兩國貿易關係。

美國政治網站Politico報道指,中美大致敲定達成協議後,如何處理去年中以來美國對中國貨所加徵的懲罰性關稅,美國會立即取消2,000億美元中國貨關稅的其中一部份,其餘則會”迅速”於短時間內逐步撤銷,至於500億美元中國貨品的兩成半關稅,就可能要留待明年底美國總統大選後再決定。

目前尚未知中國是否會取消對美國大豆和豬肉等產品的報復性關稅,或者將報復性關稅轉向其他產品,至於監督協議執行機制,就正如貿易代表萊特希澤在週二對參議院書面陳述所言 ,中國兩國未來會定期開會,討論有關協議執行的不滿,若證明沒有改善,中國和美國都可以單方面向對方加徵關稅,雙方都不能採取報復行動。

報道指中美雙方已經就協議執行達成諒解,但細節有待下週三副總理劉鶴率團到華盛頓進行貿易談判時敲定。

華爾街日報引述消息人士指,劉鶴將率領來自多個部委、超過100名官員訪美,反映中方認為屆時可以取得共識。

