個人財務網站WalletHub週四公佈美國航空公司排名報告,Alaska航空公司今年被評為最佳航空公司,而Frontier航空則成為最差航空公司。

WalletHub收集和分析2018年聯邦運輸部的飛行數據,並通過對航空公司的行李、出發服務和投訴,還有發生的動物事件、機艙舒適度、價格和安全等方面得出最新的排名。

Alaska航空以總分超過63分,排名第一,成為最佳航空公司。

此外,Delta達美航空和JetBlue就分別獲得最可靠和最舒適航空頭銜,而最差航空公司則落在Frontier航空,同時都是最多顧客投訴的航空公司。

