華裔男子啟動Tesla自駕模式撞車亡 家屬告Tesla索償（視頻）

一架2017年型號的Tesla Model X運動型旅行車去年發生致命車禍,遇難華裔司機的家人決定控告Tesla。

去年3月,Walter Huang所開的Tesla電動車,就是在101號公路上撞擊路中央的隔離墻,Huang現場死亡,事發時這輛2017年Tesla X轎車的自動導航系統是被啓動使用。

Huang太太Sevonne Huang透露,這輛車是他夢想的轎車。

Sevonne Huang說:”這是他的生日禮物,是我給他的禮物。”

死者家人相信,自動導航系統有缺陷,是可能導致司機死亡的因素。

死者家人律師Mark Fong說:”系統將司機開出他安全的車道,將他送往一個固定的混凝土墻,並在3秒内以10英里的車速加速。”

死者曾經透露,轎車曾在同樣地點做出同樣的錯誤駕駛,他曾經好幾次把車開到車行投訴。

法律文件顯示,死者家屬起訴Tesla產品設計有缺陷和蓄意誤導。

Tesla在事發後的聲明表示,司機是有5秒鐘的反應時間,車内也有視像和音響的警告,記錄顯示撞擊發生的6秒鐘内,並沒有感受到司機的手在方向盤上。

死者家人律師Doris Cheng說:”他們要將責任推到黃先生身上,表示他應該知道如何做Tesla應做的工作,這非常不公平。”

死者家屬也起訴州政府沒有比較安全的防撞欄,訴訟沒有指定索賠款額。

Sevonne Huang說:”我們不希望其他家庭會發生同樣事件。”

國家運輸與安全局還沒有公佈調查結果。

