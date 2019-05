所羅門群島據報考慮與台灣斷交

【i-CABLE】

太平洋島國所羅門群島據報正考慮與台灣斷交,改為與大陸建交,台灣總統蔡英文表示,會盡最大力量與友邦穩固關係。

澳洲傳媒”澳洲人報”報道,所羅門群島新任總理索格瓦雷表示,大陸是所羅門群島最大貿易夥伴,有改為與其建交的想法,認為國家能獲得更多好處。

不過他接受所羅門群島傳媒訪問時,指仍與台灣站在一起,強調目前未有改變,但情況將持續發展,不能說定或一成不變,會與執政盟友商討後,再適時公佈決定。

在台灣,蔡英文總統表示,掌握有關情況,蔡英文2016年上台後,5個國家先後與台灣斷交,全部轉為與大陸建交,目前仍有17個國家與台灣有外交關係。

所羅門群島位於南太平洋,是台灣在亞太地區6個有外交關係的國家中最大。

分析認為所羅門群島具有地區影響力和戰略意義,若與台灣斷交、改與大陸建交,有可能造成連鎖效應,其他國家跟隨與台灣斷交。

