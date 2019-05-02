所羅門群島據報考慮與台灣斷交

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太平洋島國所羅門群島據報正考慮與台灣斷交，改為與大陸建交，台灣總統蔡英文表示，會盡最大力量與友邦穩固關係。

澳洲傳媒”澳洲人報”報道，所羅門群島新任總理索格瓦雷表示，大陸是所羅門群島最大貿易夥伴，有改為與其建交的想法，認為國家能獲得更多好處。

不過他接受所羅門群島傳媒訪問時，指仍與台灣站在一起，強調目前未有改變，但情況將持續發展，不能說定或一成不變，會與執政盟友商討後，再適時公佈決定。

在台灣，蔡英文總統表示，掌握有關情況，蔡英文2016年上台後，5個國家先後與台灣斷交，全部轉為與大陸建交，目前仍有17個國家與台灣有外交關係。

所羅門群島位於南太平洋，是台灣在亞太地區6個有外交關係的國家中最大。

分析認為所羅門群島具有地區影響力和戰略意義，若與台灣斷交、改與大陸建交，有可能造成連鎖效應，其他國家跟隨與台灣斷交。

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