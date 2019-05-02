華裔女移民興民事訴訟 告華裔前僱主性騷擾兼欠薪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一名年輕華裔移民循民事訴訟方式，控告她的華裔前僱主多次性騷擾以及少付薪金。

法庭文件顯示，24歲的原告人Amy Zhang張女士，在亞洲法律聯會的幫助下，週二入稟控告Cyber Specialists一間翻譯公司及公司老闆Raymond Lai，譯音姓黎的華裔男子。

指黎先生兩年前經常以工作為名，多次將張女士帶到位於灣景區Lois Lane的住宅兼辦公室，性騷擾張女士，包括言談間提及張女士的外表、她的手臂、體重及皮膚嫩滑等。

法庭文件更指，黎先生不當觸摸張女士，並強行擁抱她。

亞洲法律聯會表示，張女士本身因為黎先生的公司拖欠她部分薪金而求助，追問之下，才揭發當中疑似涉及性騷擾。

亞洲法律聯會勞工律師高文儀（Winnie Kao）說：”這個問題不僅對明星或被知名男性騷擾的女性，也發生在普通女性身上，包括華裔移民及亞裔移民，而不為我們所聞。”

法庭文件指，張女士的父親住在公屋，而黎先生的公司為公屋提供翻譯服務，因此張女士透過父親認識黎先生。

黎先生表示，他的翻譯公司很繁忙，願意給機會年輕人。

本身在舊金山市立大學半工讀的張女士，2017年8月起為黎先生工作，提供中、英翻譯，及為長者填表等工作，時薪是18元。

工作前後，黎先生要求與張女士開會，指出這些會議對工作很重要，二人多數是獨處，但黎先生用較多時間談及個人經歷。

法庭文件指，二人獨處期間，黎先生曾涉嫌兩次強行擁抱張女士，並指擁抱是美國文化，張女士需要練習。

張女士當時拒絕配合，但黎先生指，一旦有客人擁抱她，如果不回抱，是沒有禮貌的行為，張女士最後被逼就範，她後來忍受不住辭職。

高文儀律師指出，在一些免費的法律援助工作坊，偶爾都聽到這類的性騷擾，但事主大多因為家人反對，及怕被僱主報復而失去工作等，而拒絕挺身而出，張女士今次就獲得家人的支持。

高文儀說：”年輕的張女士有家人的支持，有勇氣挺身而出，想追究騷擾者，她擔心其他年輕女性被同一個人騷擾，她想停止這些騷擾行為。”

根據網上資料顯示，被告黎先生來自香港，曾經在香港任職執法部門，他的翻譯公司仍在營業中，本台嘗試聯絡黎先生，但並未獲得回覆。

性騷擾是刑事罪行，不過高文儀律師指，張女士暫時不選擇用刑事方法指控黎先生，而是採用民事訴訟。

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