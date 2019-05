華裔女移民興民事訴訟 告華裔前僱主性騷擾兼欠薪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一名年輕華裔移民循民事訴訟方式,控告她的華裔前僱主多次性騷擾以及少付薪金。

法庭文件顯示,24歲的原告人Amy Zhang張女士,在亞洲法律聯會的幫助下,週二入稟控告Cyber Specialists一間翻譯公司及公司老闆Raymond Lai,譯音姓黎的華裔男子。

指黎先生兩年前經常以工作為名,多次將張女士帶到位於灣景區Lois Lane的住宅兼辦公室,性騷擾張女士,包括言談間提及張女士的外表、她的手臂、體重及皮膚嫩滑等。

法庭文件更指,黎先生不當觸摸張女士,並強行擁抱她。

亞洲法律聯會表示,張女士本身因為黎先生的公司拖欠她部分薪金而求助,追問之下,才揭發當中疑似涉及性騷擾。

亞洲法律聯會勞工律師高文儀(Winnie Kao)說:”這個問題不僅對明星或被知名男性騷擾的女性,也發生在普通女性身上,包括華裔移民及亞裔移民,而不為我們所聞。”

法庭文件指,張女士的父親住在公屋,而黎先生的公司為公屋提供翻譯服務,因此張女士透過父親認識黎先生。

黎先生表示,他的翻譯公司很繁忙,願意給機會年輕人。

本身在舊金山市立大學半工讀的張女士,2017年8月起為黎先生工作,提供中、英翻譯,及為長者填表等工作,時薪是18元。

工作前後,黎先生要求與張女士開會,指出這些會議對工作很重要,二人多數是獨處,但黎先生用較多時間談及個人經歷。

法庭文件指,二人獨處期間,黎先生曾涉嫌兩次強行擁抱張女士,並指擁抱是美國文化,張女士需要練習。

張女士當時拒絕配合,但黎先生指,一旦有客人擁抱她,如果不回抱,是沒有禮貌的行為,張女士最後被逼就範,她後來忍受不住辭職。

高文儀律師指出,在一些免費的法律援助工作坊,偶爾都聽到這類的性騷擾,但事主大多因為家人反對,及怕被僱主報復而失去工作等,而拒絕挺身而出,張女士今次就獲得家人的支持。

高文儀說:”年輕的張女士有家人的支持,有勇氣挺身而出,想追究騷擾者,她擔心其他年輕女性被同一個人騷擾,她想停止這些騷擾行為。”

根據網上資料顯示,被告黎先生來自香港,曾經在香港任職執法部門,他的翻譯公司仍在營業中,本台嘗試聯絡黎先生,但並未獲得回覆。

性騷擾是刑事罪行,不過高文儀律師指,張女士暫時不選擇用刑事方法指控黎先生,而是採用民事訴訟。

